Росреестр Москвы предупредил о рассылке мошенниками писем от его имени

В последнее время в Москве в адрес собственников приватизированной ранее недвижимости поступают письма, в которых содержится информация о необходимости оформления их квартир в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), сообщило управление Росреестра по городу.

«В соответствии с действующим законодательством регистрация ранее возникших прав носит заявительный характер и осуществляется бесплатно по желанию правообладателя или при проведении сделок с недвижимостью. Никакую дополнительную информацию о необходимости регистрации ранее возникших прав и в целом об услугах ведомства столичный Росреестр адресно не рассылает заявителям»,— прокомментировал рассылку писем руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Ведомство напомнило, что адреса и телефоны Росреестра, а также достоверный перечень его услуг размещены на официальном сайте. Также на сайте можно найти порядок оформления ранее возникших прав.