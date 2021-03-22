Томская область и Кузбасс входят в список перспективных регионов для газификации за счет СПГ

Кузбасс и Иркутская и Томская области входят в число перспективных регионов для газификации за счет сжиженного природного газа (СПГ), сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

На совещании правительство России утвердило долгосрочную программу развития производства СПГ. По словам господина Мишустина, программа «создаст дополнительные возможности для газификации территорий страны, в том числе Дальнего Востока и Арктики».

По информации правительства, до 2035 года объем производства СПГ в стране может вырасти почти в три раза, до 140 млн т. Предполагается «выровнять условия господдержки СПГ-проектов, реализуемых в одинаковых климатических зонах, проводить регулярный мониторинг строящихся крупнотоннажных производств», расширить использование отечественных технологий. Кроме того, планируется реализовать проекты в сфере малотоннажного производства СПГ, что ускорит газификацию регионов. «В целом выполнение программы поможет раскрыть ресурсный потенциал Ямала, Гыдана и севера Красноярского края, а также – в перспективе – арктического шельфа, привлечь новых инвесторов и нарастить экспорт российского СПГ»,— отмечает пресс-служба правительства РФ.

Екатерина Лукашевич