«Квинтэссенция южноамериканских достопримечательностей»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о том, чем может удивить страна.

Эквадор сегодня! С 22 марта страна открывает границы для всех вакцинированных туристов. Для любого путешественника Эквадор — это настоящий взрыв эмоций. Маленькая банановая республика являет собой квинтэссенцию всех почти южноамериканских достопримечательностей и природных, и рукотворных. Национальные парки, горы, водопады, тихоокеанские пляжи, джунгли Амазонии и знаменитые Галапагосские острова. Плюс, затерянные золотые города и тайны внеземных цивилизаций — раньше это была территория инков, и еще экватор, в честь которого когда-то и была названа страна.

В местечке Митад дель Мундо можно погулять и по северному, и по южному полушариям земли. А можно сразу по двум: одна нога — на севере, другая через черту на юге и вперед! Правда, жители другого местечка метрах в 300 от официального утверждают, что настоящий экватор проходит через их земли — он немного южнее, если вы неопытный водитель, брать автомобиль напрокат я не рекомендую.

Правил дорожного движения здесь практически не существует. Прогуляйтесь пешком по живописным улицам городов, полюбуйтесь колониальной архитектурой на фоне потрясающей природы. Здесь много вулканов и спящих, и не смыкающих глаз. Часто дворники по утрам убирают с улиц пепел, а туристы удивляются: как это местные живут, словно на бочке с порохом?

Нормально живут, улыбаются, торгуют всякими безделушками, пончо, цветами манго, бананами. Четыре шикарных манго стоят всего один доллар. Пятый вас заставят взять в подарок, главные в эквадорской кухне — рыба, морепродукты, корень юкки и кокосы, ну и мясо конечно. Рекомендую попробовать мясной пирог, жареных кальмаров, суп с креветками и рыбой, локро — суп из авокадо, сыра и картофеля, агуакате — свинину с картофелем и сыром в арахисовом соусе. Все это необыкновенно вкусно. Настоящий праздник живота.