«Организаторы стремятся вывести артистов в публичное арт-пространство»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, чему посвящен фестиваль, который пройдет в галерее «Всекохудожник» на Фрунзенской набережной.

Есть в Москве галерея «Всекохудожник» на Фрунзенской набережной со своими обучающими студиями и выставочным залом. Название заимствовано у Всероссийского кооперативного объединения «Художник», которое в целом существовало с 1928 по 1953 год, когда было преобразовано в Художественный Фонд СССР.

Помимо помещения на Фрунзенской, нынешний «Всекохудожник» оперирует помещениями Дворца культуры МИИТа, что прямо напротив Еврейского музея. Так вот, именно там, в ДК МИИТ в ближайший уикэнд с 27 по 29 марта пройдет первый фестиваль современного искусства ACT.ART FEST. «В 2019 году на базе Дворца культуры МИИТ силами выставочного объединения “Всекохудожник” был организован молодежный арт-кластер с резиденциями и выставочными залами для экспонирования работ молодых художников. Задача мероприятия — привлечь внимание государственных и коммерческих структур к проблеме отсутствия индивидуально-творческих мастерских молодых художников»,— рассказывает соорганизатор фестиваля Юрию Ланглебену.

Объясню позицию организаторов. Они устроили в ДК арт-резиденции, в рамках которых предоставляют помещения для работы известным стрит-артистам. Среди них — Миша Most, Слава ПТРК, Nootk, и тем, кто более популярен в Европе и Америке, нежели на родине. Алекс Кузнецов (создатель граффити-команды True Stio и автор многочисленных стрит-арт работ под псевдонимами: Liquid, Ners), Сергей Овсейкин (основатель и лидер московской стрит-арт команды Zukclub, уличные работы которой можно встретить в городах Европы, Азии и Латинской Америки), Илья Мозги и другие. Все они будут участниками нового фестиваля-ярмарки.

Организаторы стремятся вывести этих персонажей в публичное арт-пространство и показать общественности, что те в целом бесправны и «бездомны» — ни мастерских, ни иной творческой поддержки. В целом среди участников будет более 50 художников, галерей, издательств и печатных студий, которые покажут актуальный срез независимого российского искусства: графику, живопись, скульптуру, малотиражные издания и реди-мейды.