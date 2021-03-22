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На Ленинградской АЭС ввели в эксплуатацию новый энергоблок

АО «Концерн Росэнергоатом» ввело в промэксплуатацию шестой энергоблок Ленинградской АЭС с реактором ВВЭР-1200. Он возместит мощность блока №2, который был остановлен в ноябре 2020 года.

Новый энергоблок относится к поколению «3+». По аналогичным проектам возводятся новые АЭС в Финляндии, Венгрии, Турции и Беларуси. Энергоблок мощнее предшественника на 200 МВт, а срок его жизни в два раза превышает расчетные параметры предыдущих серий. Как отметил гендиректор «Росэнергоатома» Андрей Петров, блок №6 полностью заместит мощность остановленного после 45 лет службы энергоблока №2 с реактором РБМК-1000, чем обеспечит энергетическую безопасность всего региона.

На сегодняшний день ЛАЭС обеспечивает более 55% энергопотребления Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал об остановке энергоблока №3 ЛАЭС для проведения ремонта.

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