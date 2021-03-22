В Ростовскую область поступило 9,1 тыс. доз вакцины от коронавируса

Партия вакцины от коронавируса в размере 9,1 тыс. доз поступила в Ростовскую область, сообщает пресс-служба управления информационной политики правительства региона.

При этом отмечается, что за весь период массовой вакцинации в регион пришло более 118 тыс. доз вакцины, а прививку получили более 108,6 тыс. жителей. В том числе, полностью вакцинацию завершили более 70,7 тыс. человек.

Напомним, региональное правительство на старте массовой вакцинации заявляло о планах привить 60% населения области в течение трех-четырех месяцев. Министр здравоохранения региона Юрий Кобзев заявил, что сроки проведения вакцинации будут зависеть от поставок вакцин и от желания жителей Ростовской области сделать прививку. Массовая вакцинация в регионе началась 18 января.

Наталья Шинкарева