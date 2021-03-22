Названы сроки ремонта дороги у Кировского рынка в Самаре

Ремонт проспекта Кирова на участке от Заводского шоссе до ул. Победы в Самаре планируется провести в текущем году. Работы также будут проведены на путепроводе в этом районе. Об этом сообщил департамент городского хозяйства и экологии в «Твиттере».

Ранее местные жители поинтересовались у чиновников сроками ремонта путепровода в районе Кировского рынка в Самаре. По словам одной из горожанок, «там нет дороги», «там сплошные ямы». «Объезжая их, попадаешь колесом на полосу для автобуса, а затем получаешь штраф. Так и ездишь – либо скачешь по ямам, либо собирая штрафы»,– отметила автор сообщения.

Чиновники пообещали решить вопрос в текущем году. Но, по словам горожан, это же власти говорили годом ранее, но состояние дороги на проспекте Кирова не изменилось.

Одним из самых ожидаемых в текущем году является ремонт Московского шоссе. Ранее чиновники назвали его сроки. Жители неоднократно жаловались на то, что на одной из главных улиц города после последнего ремонта образовалась колея. Власти пообещали устранить ее.

Георгий Портнов