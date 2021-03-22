Саудовская Аравия проводит военно-морские учения для отработки защиты нефтяных объектов

Военно-морские силы Саудовской Аравии начали учения в Персидском заливе для отработки защиты нефтяных объектов от террористических атак с моря. Это не первые подобные учения — последние раз саудовские ВМС проводили их в январе. Отмечается, что в учениях будут также принимать участие такие подразделения саудовских ВМС, как морская пехота, специальная группа военных инструкторов и специальная команда по обеспечению безопасности на море. Саудовские СМИ также сообщают, что в нынешних учениях примут участие представители ВМС Судана.

За ходом нынешних учений будут наблюдать представители государственной нефтяной компании Saudi Aramco и Aramco Gulf Operations Company. В этом месяце различные саудовские нефтяные объекты пережили по меньшей мере три нападения, ответственность за которые взяли на себя хуситы, за которыми, по мнению саудовских властей, стоит Иран. В числе атакованных объектов — топливохранилище в Джидде, экспортный терминал в Рас-Таннуре, и НПЗ в окрестностях Эр-Рияда.

Евгений Хвостик