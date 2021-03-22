«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Какие есть тренды на финансовом рынке? Куда можно вложить миллион и более рублей? Что можно предложить инвесторам? Об этом экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов побеседовал с инвестиционным стратегом управляющей компании «Арикапитал» Сергеем Суверовым.

Олег Богданов: Какие интересные идеи можно предложить инвесторам?

Сергей Суверов: Я бы обратил внимание на российский рынок. Одна из идей — это золотодобывающая компания GV Gold, которая в ближайшее время откроет книгу заявок. Мне кажется, на нее стоит обратить внимание по нескольким причинам. Во-первых, это одна из самых быстрорастущих компаний в секторе. Во-вторых, у них относительно низкие удельные издержки, и связано это с хорошей геологией месторождений, поэтому маржинальность бизнеса достаточно высокая. Еще одна причина покупать эти акции — это низкая долговая нагрузка: долг не выше одной EBITDA, и что очень важно для инвесторов, что уже достаточно долго стратегическим акционером этой компании является одна из крупнейших управляющих компаний в мире — Blackrock. Она платит дивиденды уже более десяти лет, и уровень выплат составляет 40% EBITDA, то есть в этом сектор достаточно прогрессивная дивидендная политика. Мне кажется, это достаточно интересно, хотя, конечно, есть некоторый риск, связанный с ценой на золото.

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