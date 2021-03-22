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ООО «Башкирэнерго» приняло участие в республиканском смотре готовности к весеннему половодью

Заместитель премьер-министра правительства РБ Ирек Сагитов проверяет готовность ПО «ЦЭС» ООО «Башкирэнерго» к предстоящему половодью

Заместитель премьер-министра правительства РБ Ирек Сагитов проверяет готовность ПО «ЦЭС» ООО «Башкирэнерго» к предстоящему половодью

В Уфе состоялся республиканский смотр готовности сил и средств, привлекаемых к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья. Готовность проверяла правительственная комиссия Республики Башкортостан во главе с заместителем Премьер-министра Правительства Иреком Сагитовым.


ООО «Башкирэнерго» (дочернее предприятие АО «БЭСК», входящего в АФК «Система») представляли Уфимские городские и Центральные электрические сети. Электросетевики выставили на смотр богатый арсенал спецтехники и спецоборудования, который можно использовать при ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе и в период половодья.

Комиссия проверила готовность спецтехники, наличие и состояние плавательных и спасательных средств, а также аварийных источников электроснабжения, осветительных установок, водооткачивающих устройств, средств защиты, инструментов, приспособлений и приборов, необходимых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный период.

Проведенный смотр продемонстрировал готовность ООО «Башкирэнерго» и других предприятий республики к различным чрезвычайным ситуациям, которые могут возникнуть во время предстоящего половодья.

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Башкирская электросетевая компания. Партнерский проект "Ъ-Уфа"

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