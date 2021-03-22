Въезд в Самару расширится до шести полос

Подписан контракт на создание проекта капитального ремонта участка трассы М-5 «Урал» в Самарской области. По договору с «Поволжуправтодором» работу выполнит ООО «Проектно-конструкторское бюро “Перспектива”». Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Стоимость работ составит 13 млн руб. Документация будет готова к концу октября текущего года.

Подрядчик спроектирует участок трассы на подъезде к Самаре. Его длина составляет почти 12 км.

Проект, в числе прочего, будет предусматривать расширение дороги с четырех до шести полос. Подрядчик также спроектирует ремонт участка с поправкой на расчетную скорость движения 100 км/ч.

Одним из самых ожидаемых в текущем году является ремонт Московского шоссе. Ранее чиновники назвали его сроки. Жители неоднократно жаловались на то, что на одной из главных улиц города после последнего ремонта образовалась колея. Власти пообещали устранить ее.

Георгий Портнов