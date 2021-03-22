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Фото: Давид Френкель / Коммерсантъ

Жалоба на приговор участникам группы «Сеть» поступила в суд

Апелляционный военный суд города Власиха Московской области зарегистрировал жалобу на приговор Юрию Бояршинову и Виктору Филинкову. Летом прошлого года они были признаны виновными в участии в террористическом сообществе анархистского толка «Сеть» (запрещена в РФ) по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе) и приговорены к семи и пяти с половиной годам колонии общего режима соответственно.

В картотеке судебного делопроизводства указывается, что желоба поступила в суд 19 марта. Дата рассмотрения дела пока не назначена.

Филинков и Бояршинов были задержаны в 2018 году. В ходе следствия Виктор Филинков заявлял, что первоначальные признательные показания дал под физическим и психологическим давлением. Юлий Бояршинов дал признательные показания

Подробнее — в материале «Ъ» «Нет пороха без огня».

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