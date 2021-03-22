В Самаре в двух районах построят жилье без парковок

Мэрия Самары выдала трем компаниям разрешения на отклонение от предельных параметров строительства. Они смогут построить многоэтажное жилье без парковочных мест в двух районах города. Постановление главы Самары Елены Лапушкиной опубликовано на сайте городской администрации.

В частности, разрешение чиновников получило ООО «Строительная компания на Московском». Указанная компания сможет возвести высотки в Кировском районе на земельном участке площадью более 12,6 тыс. кв. м на 18 км Московского шоссе.

Аналогичное разрешение чиновники предоставили ТСЖ «Бегемот», которое построит жилье в Кировском районе на ул. Георгия Димитрова, 74А, на площади 6,2 тыс. кв.м. Кроме того, ООО «Кросс» построит многоэтажные здания в Красноглинском районе на участке свыше 3,6 тыс. кв.м в границах ул. Крайней, Красноглинского шоссе, ул. Гидроузловской и Парниковой.

Ранее чиновники разрешили АО «Акация» подготовить проект планировки и межевания территории в Кировском районе Самары. Участок отдадут под многоэтажную застройку.

Георгий Портнов