В Самаре распланируют землю под застройку на Московском шоссе

Чиновники разрешили АО «Акация» подготовить проект планировки и межевания территории в Кировском районе Самары. Участок отдадут под многоэтажную застройку. Распоряжение департамента градостроительства размещено на сайте городской администрации.

Речь идет о земле площадью 9,8 га в границах Московского шоссе и ул. Алма-Атинской. Компания должна будет предоставить профильному департаменту проект планировки территории в течение года.

В сентябре 2014 года чиновники разрешили распланировать территорию в этом районе ЗАО «Весна». Эта компания предложила построить на площади 29,5 га торговые центры и многоэтажные дома для 2,7 тыс. человек. Ее проект также предполагал обустройство спортивных и детских площадок, детсадов и территорий для садоводства.

В итоге власти не согласовали проект планировки, предложенный ЗАО «Весна». Это было связано с тем, что документ не отвечал правилам застройки и землепользования, а также генплану Самары.

Ранее горожане поддержали застройку у парка им. 60-летия Советской власти. В этом районе планируется возвести многоэтажные жилые дома с одним парковочным местом на каждую квартиру.

Георгий Портнов