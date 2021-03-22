Акции авиаперевозчиков и туроператоров просели из-за роста заболеваний COVID-19

Стоимость акций авиакомпаний и туристических операторов серьезно снизилась в начале торгов 22 марта. Инвесторы опасаются, что очередной всплеск случаев заболевания COVID-19 в Европе может сорвать летний сезон отпусков, пишет Financial Times.

Так, акции IAG (владельца British Airways и Iberia — крупнейших авиаперевозчиков Британии и Испании соответственно) на старте торгов упали на 8,5%. Котировки лоукостера easyJet на Лондонской бирже опустились на 5,6%, а Ryanair — примерно на 5%. Наконец, акции германского туроператора TUI подешевели более чем на 6%.

Падение котировок связывают с заявлением министра здравоохранения Великобритании Хелен Уэйтли, которая призвала граждан страны повременить с планированием летнего отпуска в связи с распространением COVID-19 в Европе и возможным появлением новых штаммов.

Кирилл Сарханянц