Потанин поддержал решение ЦБ о повышении ставки

Центробанк, повысив ключевую ставку до 4,5% годовых, использовал доступный регулятору инструмент денежной политики и отреагировал на угрозу инфляции, заявил предприниматель Владимир Потанин. Ранее Олег Дерипаска назвал решение ЦБ по ключевой ставке атакой на россиян и бизнес.

По мнению господина Потанина, регулятор ранее мог позволить себе снижать ставку или сохранять ее, это и происходило с июля 2020 года, когда ставка опустилась до минимума в 4,25% годовых. «Сейчас же пришло время оказать на инфляцию давление, не дать раскрутиться росту цен»,— написал он в закрытой группе в Facebook, сообщает РБК.

Бизнесмен считает, что решение Центробанка делает кредитные ресурсы более дорогими и изменяет условия доступа к капиталу, но в основном это касается взаимоотношений бизнеса с банками. «Если же говорить о защите реальных располагаемых доходов населения, накоплений граждан, то ЦБ предпринял ровно то, что для этого необходимо, а не "залез населению в карман"»,— написал он, уточнив, что «залезает людям в карман инфляция».

Владимир Потанин отметил, что российские власти справились со стимулированием экономики лучше, чем регуляторы большинства развитых экономик. Он сообщил, что в 2020 году на субсидии экономике было потрачено 4,5% ВВП, а падение ВВП составило 3,1%. При этом в большинстве развитых стран на программы стимулирования потратили от 15 до 30% ВВП, а падение экономики было 6–11%.

Подробнее о решении ЦБ — в материале “Ъ” «Инфляционное давление в запертой экономике».