Датабанк выдает льготные кредиты под 3% на восстановление бизнеса Платежи начинаются лишь с 7 по 12 месяц

Предприниматели стали одной из самых уязвимых групп населения за минувший год. Понимая, как не просто дается бизнесу восстановление, Датабанк активно участвует в программах поддержки малого и среднего бизнеса.

Одной из таких мер стала новая льготная государственная программа кредитования на восстановление предпринимательской деятельности в рамках Постановления Правительства РФ от 27.02.2021 № 279 (программа ФОТ 3.0). Основная цель программы — восстановление бизнеса. Полученные средства предприниматели смогут направить на расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, включая выплату зарплаты и платежи по действующим кредитам.

Заемщиками по новой программе могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели (за исключением ИП, не имеющих наемных работников), получившие в период пандемии поддержку, согласно постановлению Правительства РФ N696 и осуществляющие деятельность в наименее восстановившихся от коронавируса отраслях, таких как гостиничный и ресторанный бизнес, сферы культуры, туризма, спорта, развлечений и других отраслях экономики, требующих поддержки.

Датабанк выдает льготный кредит как небольшим, так и крупным компаниям, как постоянным клиентам Банка, так и будущим. Условия новой программы максимально прозрачные – бизнес может получить кредит по ставке 3% годовых на срок до 12 месяцев. Поэтому для безболезненного восстановления бизнеса первые полгода оплачивать основной долг и проценты по кредиту не нужно. Платежи начинаются лишь с 7 по 12 месяц — ежемесячно равными долями, с учетом перенесенных процентов за первые 6 месяцев. Максимальная сумма кредита будет определяться исходя из МРОТ на каждого работника в расчете на 12 месяцев.

С полным перечнем условий и списком отраслей, попадающих под действие программы, можно ознакомиться на сайте Датабанка. На возникшие вопросы предпринимателям ответят специалисты Банка по тел. 8 (800) 301-91-91.