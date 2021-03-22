Tencent вложила в стартапы более $12 млрд в 2020 году

Как сообщает Financial Times, за минувший год китайская интернет-компания Tencent Holdings вложила в начинающиеся проекты более $12 млрд. По этому показателю корпорация опередила все прочие нефинансовые организации Китая.

Tencent начала активно вкладываться в стартапы в конце 2000-х годов, подкрепляя инвестиции в компаниях различных направлений деятельности еще и сотрудничеством с ними. Так, например, с 2017 года компания вложила около $2,8 млрд в видеосервис Kuaishou — главного конкурента ByteDance. В феврале стартап провел первичное размещение акций на бирже Гонконга, в результате которого рыночная капитализация сервиса достигла $154 млрд, а Tencent заработала на этой инвестиции более $18,4 млрд.

В общей сложности с конца 2000-х годов Tencent вложилась примерно в 880 компаний. В 2020 году она инвестировала в 163 компании, что на 40% больше, чем годом ранее. При этом показатель $12 млрд не учитывает те сделки, когда суммы инвестиций не раскрывались участниками соглашения.

Кирилл Сарханянц