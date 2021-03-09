Площадку у парка им. 60-летия Советской власти в Самаре застроят

На публичных слушаниях 11 человек поддержали застройку отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земле общей площадью 46 тыс. кв. м в Кировском районе Самары. Еще двое выступили против этого. Соответствующее заключение опубликовала городская администрация.

Речь идет о нескольких земельных участках в районе 17 км Московского шоссе, ул. Стара-Загора и Алма-Атинская. Территория находится в районе парка им. 60-летия Советской власти. Ее застройки многоэтажными жилыми домами с одним парковочным местом на каждую квартиру добивается ООО «Сокол-1».

По информации в открытых источниках, генеральным директором этой компании является Анатолий Давидюк. Он также руководит крупнейшим самарским застройщиком, ГК «Новый Дон».

Георгий Портнов