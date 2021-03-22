Долги инвестора новосибирского аквапарка на 4 млрд рублей не нашли покупателя

Торги по продаже прав требования Межтопэнергобанка к трем компаниям, входящим в новосибирскую строительную группу «Кварсис» (инвестор аквапарка «Аквамир»), на общую сумму около 4 млрд руб. не состоялись из-за отсутствия заявок.

Документы для участия нужно было подать до 17 марта.

Как сообщалось, торги в форме публичного предложения проводил с 17 ноября 2020 года «Российский аукционный дом» (РАД). Начальная цена была установлена в размере 65% от общей суммы долга — 2,6 млрд руб.

Она постепенно снижалась до 2,1 млрд руб., что составляет 52% от общей суммы требований.

На продажу единым лотом были выставлены требования по кредитам банка к проходящим процедуры банкротства ООО «Рост», ООО «Байр-Строй» и ООО «ВДТ Строй». Имущество реализуется по поручению «Агентства по страхованию вкладов» — ликвидатора лишенного лицензии Межтопэнергобанка.

Основным активом «Кварсиса» является крытый аквапарк «Аквамир» в Новосибирске. Объем инвестиций в его строительство превысил 4,5 млрд руб. Строительство второй очереди не завершено. В декабре арбитражный суд Новосибирской области по заявлению предпринимателя Алексея Морковского ввел процедуру банкротства в отношении главы «Кварсиса» Петра Овчинникова.

Дарья Решетникова