В «Почта Банке» назвали негуманной транспортировку больной клиентки в отделение в Энгельсе

Сотрудники «Почта Банка» в Энгельсе Саратовской области не требовали личного присутствия в отделении клиентки с переломом, а просили родственников оформить доверенность от ее имени для разблокировки карты. Об этом говорится в официальном комментарии финансово-кредитной организации в ответ на публикацию "Ъ-Средняя Волга".

В банке рассказали, что за выпиской по счету обратилась дочь клиентки, которая по состоянию здоровья сама не могла прийти в банк. Доверенности на представление интересов 74-летней женщины у нее не было. «По законодательству банк не имеет права предоставлять информацию по счету клиента третьим лицам. Это делается для предотвращения мошенничеств, так как злоумышленники часто обращаются в банки под видом родственников»,- пояснили в банке.

Сотрудница банка предложила несколько способов решения ситуации, в том числе оформление нотариально заверенной доверенности, установку пенсионерке мобильное приложение для получения информации по счету самостоятельно. Идентификация клиента с выдачей справки на бланке на дому технически невозможна, уточнили в «Почта Банке».

«Вместо того, чтобы воспользоваться одним из предложенных вариантов, родственники пошли другим, отнюдь не гуманным, на наш взгляд, путем - они принесли тяжело больную женщину в банк, - говорится в комментарии. - Мы сожалеем, что возникла описанная ситуация и надеемся, что больше никто не будет так поступать со своими родными».

Марина Ковалева