В Энгельсе отказ «Почта Банка» обслужить клиентку с переломом на дому проверит прокуратура

В Саратовской области началась проверка по факту возможного нарушения банком прав потребителя. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Поводом для проверки послужило размещенное в средствах массовой информации видео, на котором видно, как в офис «Почта Банка» в Энгельсе вносят женщину на носилках. По имеющимся данным, 74-летнейклиентке с переломом шейки бедра было необходимо снять блокировку с банковской карты, однако кредитная организация отказалась обслуживать ее дистанционно, в связи с чем родственникам пришлось приносить владелицу карты в офис банка для удостоверения ее личности.

Правовую оценку действий сотрудников банка даст надзорное ведомство.

Марина Ковалева