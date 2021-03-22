Продажи люксовых автомобилей в России сократились на 61%

Продажи люксовых автомобилей на российском рынке в феврале 2021 года сократились на 61%, сообщает агентство «Автостат».

За минувший месяц в России были проданы 39 люксовых машин: Mercedes-Benz Maybach S-Class (16 шт.), Rolls-Royce (12 шт.), Bentley (8 шт.), а также по одному экземпляру Aston Martin, Ferrari и Lamborghini. Продажи новых люксовых автомобилей на российском рынке падают с октября 2020 года.

Напомним, в феврале 2021 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей выросли на 0,8%, сообщает «Ассоциация европейского бизнеса» (АЕБ). Общий объем российского авторынка составил 120 тыс. автомобилей, что на 1 тыс. машин больше, чем в феврале 2020 года.