Пензенскому губернатору предъявлено обвинение в получении взяток

Главное следственное управление СКР предъявило обвинение губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, главе группы компаний «Биотэк» Борису Шпигелю, его супруге Евгении Шпигель, директору ОАО «Фармация» Антону Колоскову, а также Геннадию Маркову и Федору Федотову. Как сообщает СКР, им инкриминируются ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст.291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве).

Как писал «Ъ», следствие считает, что с января по сентябрь 2020 года Иван Белозерцев получил от Бориса Шпигеля, его супруги и Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму более 31 млн руб.

Взятки предназначались за предоставление группе компаний «Биотэк» конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области.

Следствие ходатайствует об аресте шести обвиняемых.

Ъ-Средняя Волга