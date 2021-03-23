500 секунд рева, дыма и пламени

Полнейшим успехом завершилась вторая попытка проверить работоспособность двигателей для Space Launch System (SLS) — ракеты, которую NASA предполагает использовать для доставки астронавтов на Луну, Марс и, возможно, к другим отдаленным космическим объектам.

Двигателей было четыре, NASA тестировало их в своем Космическом испытательном центре имени Джона Стенниса. На попытку ушло 2,6 млн литров криогенного топлива, все мероприятие уложилось менее чем в 500 секунд — именно такая продолжительность испытаний была запланирована в NASA. Это была вторая подобная попытка — первую в том же Космическом центре NASA провело 16 января. Испытание тогда не продлилось обусловленные 500 секунд: двигатели отключились существенно раньше, проработав менее одной минуты.

Возник сильный, но очень короткий пожар — его вызвали неполадки гидравлической системы, связанной с одним из двигателей, и испытания пришлось прекратить. Однако кое-какие данные о работе двигателей собрать удалось, и во время нынешнего испытания ошибки были учтены. Теперь двигателям предстоит путешествие в Космический центр имени Джона Кеннеди во Флориде, откуда производятся американские космические запуски.

Таким образом, в проекте Artemis сделан гигантский шаг к собственно межпланетному путешествию. «Это новый этап на пути к нашим целям,— прокомментировал ситуацию исполняющий обязанности директора NASA Стив Юрчик,— я едва не лишился дара речи, когда увидел, как все это работает».

Artemis — программа исследования Луны NASA. Ракета должна отправиться в сторону спутника Земли с экипажем, и астронавтам предстоит выход на поверхность Луны. Все это, как предполагают в NASA, состоится не далее чем в 2024 году и должно стать первым шагом в обеспечении долгосрочного и устойчивого присутствия человека.

По материалам https://www.scientificamerican.com/article/nasa-moon-rocket-passes-critical-engine-test/

Виталий Логофет