За год средняя зарплата в Краснодаре выросла на 1,6%

Средний уровень заработной платы в Краснодаре в феврале 2021 года составил 46,5 тыс.руб., на 1.6% больше, чем в аналогичный период прошлого года, подсчитали аналитики HeadHunter. При этом запросы соискателей выросли на 3,4%, средняя зарплата, на которую рассчитывают краснодарские специалисты составила около 40 тыс.руб.

В целом по Краснодарскому краю наблюдается незначительная отрицательная динамика уровня оплаты труда, средняя зарплата составила 44,7 тыс.руб, на 337 руб. меньше, чем в феврале прошлого года. Ожидания соискателей выросли на 3,7% (1,4 тыс. руб.), средняя зарплата, на которую они рассчитывают, составляет 38,8 тыс.руб.

Среди крупных городов страны наибольший рост зарплат зафиксирован в Иркутске (48,3 тыс. руб., +1,9 тыс.руб.), на втором месте – Волгоград (+1,7 тыс. руб.), на третьем – Уфа (+1,5 тыс. рублей). Среди регионов России быстрее всего росли зарплаты в Республике Саха (69,9 тыс. руб., на 6,8 тыс. руб. больше, чем год назад), в топ-3 также вошли Иркутская (+3 163 руб.) и Московская области (+2 331 руб.).

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, задолженность по зарплате в феврале 2021 в Краснодарском крае уменьшилась на 9% и составила 69,8 млн руб. Долги по зарплате имели 22 организации. В общей сложности не получили вовремя зарплату 839 человек, на каждого из них приходилось по 83,2 тыс. руб. задолженности в среднем.

Ольга Логинова