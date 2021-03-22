В ООО «Башкирэнерго» продолжается установка экологичного электротехнического оборудования

Подстанция 110 кВ «Агидель»

В 2021 году в подстанционном хозяйстве Нефтекамских и Белорецких электрических сетей ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК», входящего в АФК «Система») продолжится установка вакуумных 10-киловольтных выключателей на 3150 А. В ПО «НЭС» они будут смонтированы на ПС 110 кВ «Сельмаш», в ПО «БцЭС» — на ПС 110 кВ «Татлы». Они заменят собой устаревшие масляные выключатели аналогичного номинала. Вакуумные выключатели более экологичны, взрыво- и пожаробезопасны, поскольку в качестве дугогасящей среды используется вакуум, а не трансформаторное масло. Таким образом, ООО «Башкирэнерго» «убивает двух зайцев»: не только повышает надежность энергоснабжения потребителей, но и существенно снижает экологические риски негативного воздействия на окружающую среду. Эти работы будут проводиться в рамках капитального ремонта подстанций.



Данные работы продолжат начатый в 2018 г. и 2020 г. ретрофит подстанций с применением новых современных технологий в электроустановках. Так, в 2018-м и 2020-м на ПС 110 кВ «Татлы» ПО «БцЭС» были установлены два вводных вакуумных выключателя 10 кВ. В прошлом году три выключателя были смонтированы на ПС 110 кВ «Сельмаш», два — на ПС 110 кВ «Агидель». Последняя подстанция также входит в зону ответственности ПО «НЭС». Опыт эксплуатации подтвердил, что современные вакуумные 10-киловольтные выключатели по своим техническим и эксплуатационным характеристикам достойны, чтобы их более активно использовать в программе обновления основного электротехнического оборудования, которая принята в ООО «Башкирэнерго».

По итогам 2020 года экологическим рейтинговым агентством «ЭРА» ООО «Башкирэнерго» присвоена высшая категория «А» в рейтинге фундаментальной (эколого-энергетической) эффективности деятельности. Категория «А» свидетельствует о прозрачности компании, совершенствовании деятельности в области качества и экологии, а также об эффективном использовании необходимых ресурсов для достижения этих результатов. ООО «Башкирэнерго», заняв третье место в отраслевой группе «Управление, дистрибуция, сети», отмечена как крупная региональная компания с высокой технологической и экологической эффективностью. Ранее башкирские электросетевики вошли в топ-10 лидеров фундаментальной эффективности Всероссийского рейтинга «ЭРА» за 2020 год среди почти 6 тыс. компаний в 16 отраслевых группах.