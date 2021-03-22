Группа ПИК увеличила выручку на 35,5% благодаря льготной ипотеке

Девелоперской группе ПИК в 2020 году удалось продать недвижимости на общую сумму 294,6 млрд руб., что на 26,3% больше, чем в 2019 году. Рост показателя произошел в основном благодаря действующей программе льготной ипотеки по 6,5%. Как говорится в сообщении компании, валовая рентабельность от продажи объектов недвижимости, учтенных по исторической стоимости, составила 31,6%. Совокупная выручка ПИК, включая предоставление услуг, за прошлый год увеличилась на 35,5% и составила 380,2 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 91,7% и составила 86,5 млрд руб. по сравнению с 45,1 млрд руб. в 2019 году. EBITDA увеличился на 67,1% и составил 112,0 млрд руб. Чистый корпоративный долг по состоянию на 31 декабря 2020 года снизился до минус 27,7 млрд руб.

Группа ПИК — крупнейший застройщик, основным акционером которого является Сергей Гордеев. По данным единой информационной системы «Наш.Дом.РФ», по состоянию на начало марта 2021 года на стадии строительства по всей России у группы ПИК находилось 5,9 млн кв. м жилья. Рыночная доля компании оценивается в 6,44%. Для сравнения, у ближайшего конкурента компании, группы ЛСР экс-сенатора Андрея Молчанова, рыночная доля — 2,9%, а на стадии строительства находится 2,67 млн кв. м жилья.

Халиль Аминов