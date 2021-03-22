Электросети Стерлитамака: спор продолжается УФАС Башкирии подало жалобу на решение суда по делу об электросетях в Стерлитамаке

Фото предоставлено ООО «АСТ»

В арбитражном суде продолжается спор между администрацией Стерлитамака и региональным управлением ФАС. В своем решении арбитражный суд Башкирии признал недействительным предупреждение, выданное антимонопольной службой администрации Стерлитамака по итогам заключения концессионного соглашения с ООО «АвтоматизацияСистемыТехнологии» в отношении объектов электросетевого хозяйства муниципалитета стоимостью 2,1 млрд руб.



Суд пришел к выводу, что предупреждение УФАС принято с нарушением регламента антимонопольной службы, а из его текста невозможно установить, на основании чего ведомство сделало вывод о нарушении администрацией конкуренции.

Напомним, в апреле прошлого года администрация Стерлитамака приняла решение о возможности заключения концессионного соглашения на условиях, предложенных «АСТ» и объявило о приеме заявок от желающих заключить такой договор. В июне ООО «Башкирэнерго» (входит в АФК «Система»), направило заявку о своей готовности к участию в конкурсе, но она была отклонена, так как, по мнению конкурсной комиссии, была подана с нарушением действующего законодательства. Учитывая, что никто больше не подал заявок, конйессионное соглашение было заключено с «АСТ» на основании ст. 37 ФЗ «О концессионных соглашениях».

«Башкирэнерго» обратилось с жалобой на администрацию Стерлитамака в УФАС, которое отказало компании в ее удовлетворении. Однако через несколько дней управление направило в мэрию предупреждение: ведомство пришло к противоположному мнению, обнаружив в конкурсной документации нарушения.

В августе мэрия Стерлитамака подала иск в суд о признании предупреждения недействительным.

В настоящее время точка в споре еще не поставлена. 15 марта УФАС направило в суд апелляционную жалобу на решение суда. Дата ее рассмотрения пока не назначена.

В жалобе ведомство отмечает, что предупреждение было выдано законно на основании жалобы «Башкирэнерго», в удовлетворении которой, напомним, ведомство изначально отказало. «Башкирэнерго», которое пыталось отменить этот отказ УФАС в суде, в последствии отозвало свой иск.