Продажи электромобилей в России выросли в 5 раз

В феврале 2021 года продажи новых электромобилей в России выросли в 5 раз по сравнению с прошлым годом, сообщает «Автостат».

За минувший месяц были проданы 75 новых электромобилей (15 шт. в феврале 2020 года). Самыми популярными электромобилями в России стали седан Porsche Taycan (32 шт.), кроссовер Audi e-tron (21 шт.) и седан Tesla Model 3 (12 шт.). Также были куплены хэтчбек Nissan Leaf (4 шт.), кроссоверы Tesla Model X (3 шт.), JAC iEV7S (2 шт.) и Mercedes-Benz EQC (1 шт.)

Напомним, в феврале 2021 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей выросли на 0,8%, сообщает «Ассоциация европейского бизнеса» (АЕБ). Общий объем российского авторынка составил 120 тыс. автомобилей, что на 1 тыс. машин больше, чем в феврале 2020 года.