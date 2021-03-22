Алеев официально стал главой аппарата исполкома Казани

Бывший замруководителя администрации Советского района Казани Булат Алеев официально возглавил аппарат исполкома города. Об этом на деловом понедельнике заявил градоначальник Ильсур Метшин.

Напомним, впервые информации о назначении господина Алеева на должность главы аппарата исполкома Казани появилась на прошлой неделе. Однако официальных данных на тот момент не было.

Булат Алеев сменил на своей должности Евгения Варакина, возглавлявшего аппарат комитета с 2016 года. В начале марта его назначили префектом Старо-татарской слободы.

"Ъ-Казань"