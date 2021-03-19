Булат Алеев возглавил аппарат исполкома Казани — СМИ

Новым руководителем аппарата исполкома Казани стал экс-замглавы администрации Советского района Булат Алеев. Об этом сообщает «Бизнеc Online» со ссылкой на свой источник.

Отмечается, что господин Алеев сменил на своем посту Евгений Варакина, возглавлявшего аппарат комитета с 2016 года. В начале марта его назначили префектом Старо-татарской слободы.

При этом официальной информации о назначении Булата Алеева на должность главы аппарата исполкома Казани пока нет. На сайте мэрии Казани он по-прежнему значится в качестве замруководителя Советского района города.

"Ъ-Казань"