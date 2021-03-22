Уральские строители попросили вице-премьера РФ снять ограничения на въезд для рабочих из Узбекистана и Таджикистана

Уральское объединение строителей (УОС) вновь направило письмо заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину (курирует строительство в РФ) с просьбой разрешить рабочим из Узбекистана и Таджикистана приезжать на работу в Россию.

Ранее УОС направляло письмо Марату Хуснуллину с просьбой разрешить въезд в Россию рабочим из стран СНГ. Вице-премьер ответил, что ограничения «не распространяются на следующие страны – члены Содружества Независимых Государств: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Киргизия, Казахстан». Кроме того, в ответе сообщалось, что рабочие из других стран могут трудиться на территории РФ «в соответствии с алгоритмом действий по привлечению в экономику Российской Федерации иностранных граждан».

«Мы рады послаблениям. С некоторыми вышеперечисленными странами можно выстраивать диалог. Однако мы продолжаем говорить с властью, чтобы до конца решить все вопросы», — рассказал генеральный директор СРО «Уральское объединение строителей» Сергей Ренжин.

Как объяснил господин Ренжин, традиционно подрядные организации в большей степени работают с Узбекистаном и Таджикистаном. Во-вторых, согласно алгоритму действий по привлечению в экономику РФ иностранных граждан, ввозить рабочих из стран, которые не вошли в список с открытой границей, имеют возможность крупные компании в РФ, среднесписочная численность работников – более 250 человек, доходом более 2 млрд руб.

Как объяснили в УОС, подрядные компании зачастую относятся к малому (800 млн руб., не более 100 человек) и среднему бизнесу (2 млрд руб., не более 250 человек). Поэтому алгоритм действий правительства пока не позволяет подрядчикам привлекать рабочих для строительства.

«Между тем, крупные организации зачастую ждут на объектах полностью укомплектованный штат исполнителей. Поэтому рабочие нужны в большей степени не крупному бизнесу, а подрядным компаниям. Если малый и средний бизнес (МСБ), подрядные организации, не смогут привозить иностранных рабочих на территорию РФ, то МСБ будут терять заказчиков, останавливать проекты. В свою очередь, крупный бизнес (застройщики) будут не в состоянии выполнить объемы работ, что приведет к срыву сроков строительства, к невыполнению поручений Президента РФ по нормативам ввода жилья», — прокомментировал Сергей Ренжин.

Уральское объединение строителей направило второе официальное письмо Марату Хуснуллину с просьбой оказать содействие в расширении перечня стран, во-вторых, отменить «порог входа» в алгоритме действий правительства РФ.

Мария Игнатова