Уральские строители попросили вице-премьера РФ разрешить рабочим из стран СНГ приезжать в Россию

Уральское объединение строителей (УОС) направило письмо председателю правительства РФ Марату Хуснуллину (курирует строительство в РФ) и поправили разрешить въезд в Россию рабочим из стран СНГ для работы на строительных площадках.

Напомним, такое право на въезд ограничено распоряжением правительства «О временном ограничении въезда в РФ иностранных граждан». Как рассказали в УОС, в письме они попросили оказать содействие по внесению изменения в распоряжение правительства.

В письме говорится, что Уральское объединение строителей вместе с Национальным объединением строителей и «Паспортно-визовым сервисом» при МВД России разрабатывает единую процедуру организованного поиска, подготовки, тестирования, въезда на территорию РФ рабочих из Узбекистана.

«По нашей статистике, имеем 40-50% дефицита рабочих кадров. Если пройтись по городу и посмотреть строящиеся объекты, разрыв между монолитчиком и каменщиком раньше составлял 2 этажа, сейчас 5-7 этажей. Сегодня наиболее востребованы каменщики, отделочники, арматурщики, бетонщики. На эти специальности приходится 85% всех заявок. Интересно, что мигранты видят дефицит на рынке и завышают стоимость услуг. В итоге, финансово страдают подрядчики», — генеральный директор СРО «Уральское объединение строителей» Сергей Ренжин.

Ранее региональный министр строительства Михаил Волков заявил, что в эпоху пандемии резко увеличилась стоимость привлеченного труда и свободный рынок трудовых, который раньше «подпитывался за счет гастарбайтеров», сейчас отсутствует.