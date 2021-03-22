Исполняющий обязанности губернатора Пензенской области пока не назначен

Обязанности губернатора Пензенской области пока никто не исполняет, сообщила „Ъ-Средняя Волга“ пресс-секретарь главы региона Дина Черемушкина.

По ее словам, действующий устав региона не позволяет назначить исполняющего обязанности. «Согласно уставу, только глава региона назначает и. о. своим распоряжением. Правительство области возглавляет Николай Симонов как председатель. Орган государственной власти работает в прежнем составе и стандартном режиме», — отметила она.

Напомним, губернатор Пензенской области подозревается в получении взяток на сумму, превышающую 31 млн руб., от главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля.

Ъ-Средняя Волга