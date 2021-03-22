На строительство инфраструктуры для детского сада на Бытхе в Сочи потратят 796,4 млн рублей

Дирекция государственных закупок Краснодарского края принимает заявки на выполнение госконтракта на строительные работы детского дошкольного учреждения на 300 мест на северном склоне горы Быхта в городе Сочи. Согласно документам о госзакупке, максимальная сумма предполагаемого контракта - 796,4 млн руб.

В его состав входят работы по удалению зеленых насаждений, сооружению 11 подпорных стен, созданию инженерных коммунальных сетей, пожарной и охранной сигнализации, вентиляции, а также работы по озеленению и благоустройству территории. Электронный аукцион пройдет на государственных торговых площадках 29 марта.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, проект комплексного развития северного склона горы Бытха в Сочи, который будет выполнятся в рамках государственного и частного партнерства, предполагает строительство жилых домов, школы на 1100 мест, детского сада на 300 мест, поликлиники, а также нового городского парка площадью 4,5 га. Запланированный объем жилого строительства не сообщается, вводить в эксплуатацию новый ЖК планируется в 2023 году.

Ольга Логинова