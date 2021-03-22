Утвержден состав правительства Кузбасса

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев утвердил состав правительства региона. В должности первого заместителя губернатора — председателя правительства Кузбасса утвержден Вячеслав Телегин, с 2018 года работавший первым заместителем Сергея Цивилева. Как следует из распоряжения, в состав правительства вошли шесть чиновников в статусе заместителя губернатора региона и шесть заместителей главы правительства (ранее заместителей губернатора), а также 15 отраслевых министров.

Уже после выхода распоряжения о формировании правительства появилось решение о создании еще одного министерства — науки и высшего образования. Руководитель нового министерства пока не назначен.

Заместители главы правительства будут курировать блоки, за которые ранее отвечали заместители губернатора: финансы, культура, спорт и туризм, вопросы экономического развития, образования и науки, АПК и социального развития. Заместителями губернатора остались чиновники, курирующие безопасность и правопорядок, строительство, промышленность, транспорт и экологию, внутреннюю политику.

Игорь Лавренков, Кемерово