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В Кузбассе создается министерство науки и высшего образования

Постановлением правительства Кузбасса в регионе создается новый исполнительный орган областной государственной власти — министерство науки и высшего образования. Обязанности по координации деятельности нового органа поручены заместителю председателя областного правительства по вопросам образования и науки Елене Пахомовой. Полномочия новому министерству в сфере инновационного развития передаются от департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства. Также министерству будут переданы полномочия в сфере науки и высшего образования региона.

Как сказано в постановлении, новый орган создается в целях повышения эффективности государственного управления.

Игорь Лавренков, Кемерово


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