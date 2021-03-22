В ХМАО за сутки выявили 77 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) было зарегистрировано 77 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, еще двое человек скончались.

По данным регионального оперативного штаба, новые случаи были выявлены в 14 муниципалитетах. Большинство зараженных — в Сургуте (20) и Ханты-Мансийске (14). На момент выявления у 56 были симптомы ОРВИ, у 19 диагностирована пневмония, двое переносили болезнь в бессимптомной форме.

Таким образом, с начала пандемии в ХМАО COVID-19 заразились 53 478 человек. Более 51,9 тыс. пациентов выздоровели. Состояние 51 больного врачи оценивают как тяжелое, 32 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. От инфекции скончались 779 человек.

Напомним, с 1 апреля власти Югры ослабят коронавирусные ограничения. В частности, соблюдение режима самоизоляции будет носить рекомендательный характер, контроль за соблюдением режима самоизоляции работников будет отменен для всех организаций региона. Помимо этого, детям в возрасте до 17 лет включительно разрешат выезжать в детские центры «Орленок», «Смена» и «Артек», а членам спортивных сборных команд и отдельным спортсменам — на физкультурные и спортивные мероприятия.