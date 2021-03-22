Россияне заключили рекордное число брачных договоров в 2020 году

Число брачных договоров, заключенных в России в 2020 году, выросло на 26% по сравнению с предыдущим годом, до рекордных 142,5 тыс. обращений. По данным Федеральной нотариальной палаты (ФНП), чаще документ оформляют пары, которые планируют взять ипотеку или, когда у одного из супругов есть свой бизнес.

Причиной заключения брачного договора перед оформлением ипотеки могут быть случаи, когда один из супругов не может выступить в качестве созаемщика, так как не имеет достаточного дохода или не подходит по другим параметрам. В ФНП пояснили РБК, что при наличии брачного договора этот супруг в случае неуплаты ничем не рискует. Нотариальная плата также советует заключать брачный договор, если один из супругов несет риски как предприниматель. Так можно будет уберечь имущество семьи от возможных проблем бизнеса.

По данным ФНП, в прошлом году россияне также чаще стали заключать соглашения о разделе имущества при разводе, рост составил 8,3%.

Число браков в России в 2020 году уменьшилось на 18,9% и составило почти 770,8 тыс., следует из данных Росстата. Рост числа браков был только в феврале (на 31,6%), наибольшее снижение — в апреле, мае и июне. Число разводов в 2020 году снизилось на 9,1%, до 564 тыс. Рост числа разводов был в сентябре, снижение — в апреле и мае.