Гидрометцентр призвал не ждать «сумасшедшей весны» в центре России

Значительного повышения температуры воздуха в Центральном федеральном округе (ЦФО) России в ближайшее время не предвидится, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, температура в Москве с четверга, 25 марта будет подниматься до 9°C.

«До конца месяца температура днем будет, конечно, выше нуля градусов. Но сумасшедшей весны, взрыва тепла, пока что не предвидится. Все идет спокойно, неспешно»,— сказал господин Вильфанд ТАСС.

Синоптик отметил, что «яркие процессы» будут проходить в Сибири. «Там, например в Красноярском крае, температура будет на 8-10 градусов выше нормы»,— сказал господин Вильфанд. Он отметил, что такое же превышение нормы будет в Забайкальском крае на Дальнем Востоке.