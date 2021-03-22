ТАСС: сенатор от Петербурга попросит Новака раскрыть графики ремонта НПЗ

Глава комитета Совета федерации по экономической политике, сенатор от Санкт-Петербурга Андрей Кутепов подготовил письмо вице-премьеру РФ Александру Новаку с предложением раскрывать графики ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), сообщает ТАСС со ссылкой на копию письма. По мнению господина Кутепова, это позволит избежать дефицита топлива.

«Доступ к информации о ремонтах НПЗ будет способствовать исключению ситуаций дефицита топливообеспечения… Полагаем необходимым обеспечить раскрытие информации о планируемых профилактических и капитальных ремонтах НПЗ»,— приводит ТАСС цитату из копии письма. По заявлению агентства, письмо будет направлено господину Новаку 22 марта. Отметим, что второй квартал года традиционно является сезоном ремонтов на НПЗ.

Напомним, Российский топливный союз (РТС) в марте предложил правительству увеличить минимальные нормативы продаж топлива на бирже с 11% до 15%, чтобы стабилизировать оптовые цены для увеличения маржи на заправках. Опрошенные “Ъ” эксперты полагают, что это стимулирует снижение отпускных цен НПЗ на бензин.

Подробнее — в материале “Ъ” «Бензин тянут на биржу».