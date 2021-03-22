Бывшего мэра Находки арестовали на два месяца

Суд взял под стражу директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края, бывшего мэра Находки Андрея Горелова, сообщила старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ краевого управления Следственного комитета России (СКР) Аврора Римская. Господина Горелова задержали на минувшей неделе по делу о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

«Взят под стражу на два месяца»,— передает «РИА Новости» слова госпожи Римской об Андрее Горелове.

Ранее СКР сообщал, что господина Горелову вменяется покровительство компании по реализации кровли и других строительных материалов. По версии следствия, действия должностного лица ущемили интересы подрядчика при капитальном ремонте дома в Уссурийске.

Андрей Горелов был мэром Находки с 2016 по 2018 года. Он был вынужден подать в отставку по требованию врио губернатора края Андрея Тарасенко после затяжного конфликта с депутатами местной думы.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Обнуление Находки».