В Приморье задержан гендиректор Фонда капремонта многоквартирных домов

Глава Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Андрей Горелов задержан во Владивостоке. Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

«По версии следствия, в период времени с января по сентябрь 2020 года должностное лицо из числа сотрудников ФПК "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов" из личной заинтересованности вышло за пределы своих полномочий и оказало покровительство, а также способствовало успешной предпринимательской деятельности коммерческой организации, которая занималась реализацией элементов кровли и иных строительных материалов»,— сообщило следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Приморью.

Эти действия, считает следствие, ущемили интересы другой коммерческой структуры, которая являлась подрядчиком при проведении капитального ремонта многоквартирного дома по улице Пушкина в городе Уссурийске. Компания не получила плату в размере 4,2 млн руб., не смогла своевременно закупить необходимый объем строительных материалов для проведения капитального ремонта другого многоквартирного дома, за что была оштрафована.

«Следователи провели обыски, допрашиваются свидетели, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения»,— информирует СКР по Приморью.

В 2016–2018 годах Андрей Горелов являлся мэром третьего по величине города Приморья Находки. Он был вынужден подать в отставку по требованию врио губернатора края Андрея Тарасенко после затяжного конфликта с депутатами местной думы.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Обнуление Находки».

Алексей Чернышев, Владивосток