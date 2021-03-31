Развить, развлечь, обезопасить

Дети, рожденные за последние десять лет, и все те, кто родится до 2025 года, относятся к поколению Альфа. Это о них принято говорить, что они родились «со смартфонами в руках». Это они живут в период «цифровой революции», когда технологии проникают во все аспекты жизни. Это они будут «лучше, чем мы» — бумеры, миллениалы или даже зумеры. И это для них строятся новые рынки онлайн-сервисов и специализированных гаджетов, которые должны помогать развитию, развлекать их и ограждать от опасностей.

Вопросы безопасности и конфиденциальности детей в интернете возникают практически с их рождения, ведь молодые родители делятся в соцсетях фото и видео, отмечают места, в которых бывают и в целом оставляют много следов в цифровой среде. По мере того как родители начинают задумываться о безопасности этой среды для детей, компании стараются предлагать адаптированные «безопасные» детские «хайтек»-товары. В зарубежных странах это ярко выраженная тенденция.

К примеру, Amazon создает удобные для детей версии своих «умных» устройств. Мессенджер Facebook Kids помогает взрослым управлять конфиденциальностью ребенка через приложение, в политику конфиденциальности включены понятные, «дружелюбные» к детям слова и иллюстрации. Множество финтех-проектов сегодня направлены на обучение детей финансовой грамотности: различные приложения предлагают совершать покупки у одобренных родителями розничных продавцов и электронные платежи, при этом обещая безопасность.

В России рынок детских сервисов и устройств тоже постепенно развивается. Онлайн-сервисы для детей можно условно разделить на три категории: развлекательные, образовательные, финансовые. А среди гаджетов популярностью пользуются те, что не «перегружают» глаза или могут предупредить родителей об опасности. Пандемия дала толчок развитию всевозможных образовательных сервисов — множатся онлайн-школы для дошкольников и детей постарше. Но EdTech (Educational technology, образовательные технологии) — это отдельный рынок, которому нужно посвятить другой материал.

От гаджетов к головоломкам

«Рынок носимых детских устройств развит несильно, по разным данным, от 500 тыс. до 1 млн подобных устройств продается в России ежегодно,— считает ассоциат Leta Capital Александр Земляк.— Для сравнения: одних смартфонов в России продается более 30 млн в год».

По оценкам представителя Leta Capital, в России 20–23 млн детей в возрасте от 0 до 12 лет имеют смартфоны и/или планшеты. «Российский рынок детских гаджетов составляет от 20 млн до 30 млн устройств и полностью зависит от динамики потребительской способности населения. В среднем свободные траты россиян составляют 10–15% от доходов, если отталкиваться от ежемесячного дохода на душу населения в 30–35 тыс. руб., выходит около 4 тыс. руб. в месяц, или 50 тыс. руб. в год. Примерно такая сумма приходится на товары длительного спроса, в том числе на детские товары и сервисы»,— делится расчетами Александр Земляк.

Некоторое время назад ритейлеры выделяли «детские гаджеты» в отдельную измеряемую категорию, но со временем перестали это делать. Статистику по продажам собрать сложно — дети часто работают на «взрослых» устройствах, доставшихся им от родителей. Если речь о носимой электронике, то для нее, как правило, используются всевозможные приложения родительского контроля и определения местоположения, говорит руководитель службы по связям с общественностью Inventive Retail Group Людмила Семушина: «Главное, что тревожит родителей,— безопасность. Поэтому в носимой технике востребована возможность определения, где находится ребенок».

При этом проявилась и обратная тенденция, подчеркивает госпожа Семушина: возник тренд на аналоговое развитие, особенно заметно это проявилось в период пандемии: «Конструкторы, настолки, головоломки вызывают интерес. Недаром Lego в прошлом году показала лучшие результаты за последние пять лет».

Родители во всем мире сильно озабочены screen time (экранным временем) детей и стараются найти альтернативу, согласна Алина Харина, директор по маркетингу Cinemood (на российском рынке — «Мультикубик»), выпускающего портативные проекторы и позиционирующего часть из них как детские гаджеты. «Российские потребители любят и ценят в кубике две ключевые особенности: специально подобранный обучающий контент и отсутствие синего спектра, что делает кубик безопасным для глаз ребенка,— говорит она.— В Америке же все родители включают детям YouTube и Netflix, но, используя кубик, снижают "чувство вины", так как кубик — это более безопасная альтернатива телевизору или планшету и с ним можно развивать воображение, включив мультики в шкафу, самодельной палатке или отправиться изучать звезды».

Провести четкую границу между взрослыми и детскими гаджетами достаточно сложно, как правило, они мультифункциональны — например, «умные» колонки могут и сказку рассказать, и свет включить. «К однозначно детским устройствам можно отнести детские часы, которые сочетают в себе функции трекера и родительского контроля, переговорного устройства, некоторые модели имеют игры и счетчик шагов,— рассуждает директор направления "Цифровая техника" "М.Видео-Эльдорадо" Никита Тихвинский.— Пожалуй, это самый популярный детский гаджет — в 2020 году на российском рынке было куплено около 800 тыс. таких устройств, это 15% от всех продаж носимых устройств в штуках».

«Умные» часы помогают родителям отследить местоположение ребенка благодаря GPS, а также получить сигнал SOS в случае возникновения опасности. В девайсы часто интегрированы шагомер, камера, микрофон для звонков и отправки сообщений, а также аудиомониторинга обстановки вокруг. Средний чек для таких часов, по данным «М.Видео-Эльдорадо», составляет 2,7 тыс. руб.

Популярной и быстрорастущей категорией в детском сегменте гаджетов становятся STEM-toys (science, technology, engineering and math — наука, технологии, инженерия и математика), указывает Алина Харина. «В США, например, 30% родителей выбирают именно такие образовательные игрушки и устройства как альтернативу ТВ и стандартному screen-time. К 2025 году доходность рынка в США обещает составить $9,5 млрд. Также популярность набирают игрушки с голосовыми ассистентами»,— рассказала она.

Программы и сервисы

В России сейчас меньшей популярностью, чем на Западе, пользуются системы «умного» дома, однако «детская» функциональность уже присутствует в устройствах, которые сравнительно хорошо пошли в народ, говорит руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов. «Например, голосовой помощник "умной" колонки от "Яндекса" умеет распознавать по голосу ребенка и, исходя из этого, фильтровать запросы, включая детские песни при просьбе поставить музыку и т. п.»,— указывает он.

Голосовой помощник специально обучается общению с пользователями-детьми, подтверждает руководитель продукта «Алиса» в «Яндексе» Андрей Законов: «Поведение детей значительно отличается от того, как с "Алисой" общаются взрослые, поэтому мы адаптируем продукт специально для них. Например, детям нравятся определенные песни, игры, а еще не каждый фильм им в силу возраста можно смотреть». Для этого в «Алисе», по его словам, есть целый ряд режимов безопасности во всем, что касается контента, причем некоторые из них включаются автоматически, если «Алиса» слышит детский голос: «После этого она не будет ставить песни, где есть мат, и будет предлагать больше того, что может понравиться именно маленьким пользователям».

Для детей создаются и отдельные «фичи». Например, у «Алисы» есть специальное детское шоу, где она рассказывает познавательные истории, ставит детскую музыку и общается с детьми на их языке, говорит господин Законов.

Еще одно направление развития детских сервисов — финансы. «Приложения по основам финансовой грамотности для детей в нашей стране разрабатываются по двум направлениям: с "детскими картами" от самих банков и разработанные по заказу Минфина, в которых дети учатся планировать свой первый бюджет и знакомятся с экономическими понятиями,— поясняет Антон Куканов.— Последние предназначены для детей от 6 лет и до средней школы».

Есть и банковские продукты для детей, которые доступны с шестилетнего возраста. К примеру, у Тинькофф-банка есть бесплатная дебетовая карта с отдельным счетом, которая привязана к родительской карте, «Тинькофф Джуниор». У карты есть собственное мобильное приложение. В нем можно отследить геолокацию ребенка, если в его телефоне настроен соответствующий доступ. «Для России детские карточные продукты — достаточно новая история, однако в последние несколько лет они все больше пользуются спросом. Так, за последние два с половиной года количество оформленных карт "Тинькофф Джуниор" выросло в пять раз. Сейчас количество держателей этой карты достигло 600 тыс.»,— рассказали в банке.

Самое главное — адаптировать такой продукт под детскую аудиторию. «Нельзя взять взрослый продукт и, внеся минимальные поправки на возраст, предложить его детям. Главная цель детской банковской карты — ознакомить ребенка с миром финансов в простой и приятной форме,— считают в "Тинькофф".— Адаптация должна затрагивать все стороны продукта — например, у нас есть отдельные скрипты и специальный регламент общения с клиентами "Тинькофф Джуниора": минимальное время ожидания ответа и дружелюбный подход в общении. Также с клиентами-детьми работает специальная группа операторов, среди которых есть сотрудники с педагогическим образованием».

Цифровая грамотность

Говоря о цифровых сервисах и гаджетах для детей, невозможно обойти тему онлайн-угроз. «В сети ребенок может столкнуться с самыми разными угрозами. Например, с ненадлежащим контентом, онлайн-грумингом, последствиями овершеринга, традиционными киберугрозами, в том числе фишингом или скамом»,— перечисляет эксперт «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко.

По данным опроса «Лаборатории Касперского», 22% детей сталкивались с кражей аккаунтов в соцсетях или играх, а 14% отметили, что им писали странные сообщения взрослые. Чтобы оградить детей от этих и других угроз, эксперт рекомендует сочетать технические и нетехнические меры защиты. К нетехническим мерам относится постоянное повышение цифровой грамотности. К техническим — специальные настройки и программы родительского контроля. Обучать детей цифровой грамотности рекомендуется с самого раннего возраста, чтобы процесс познания виртуального пространства был более безопасным — со временем это более эффективно, чем родительские запреты.

Марина Эфендиева