«Люди — главный ресурс любого бизнеса»

2020 год показал всему миру, насколько человек может быть уязвимым перед невидимой угрозой, и заставил мировой бизнес адаптироваться к новым условиям, в которые поставил его коронавирус. О том, насколько важно в текущей ситуации прогнозировать поведение и настроение сотрудника, иметь стратегию по развитию и удержанию талантов, а также о том, какие IT-решения для этого внедряют в компании, рассказала Инна Губарева, главный директор по управлению персоналом Евразийской группы (ERG) — одной из ведущих в мире групп в горно-металлургической промышленности.

— По словам одного из ведущих мировых исследователей в области HR Джоша Берсина, старые методы работы HR-лидеров ушли в прошлое. Согласны с тем, что способы управления людьми меняются быстрее, чем когда-либо, и что HR становится центром инноваций?

— Джош Берсин в отчете «HR прогнозы на 2021 г.» сказал, что мир вступает в период одной из самых конкурентных «войн за таланты», и я думаю, что это один из самых важных его тезисов. Рынок талантов действительно меняется крайне стремительно, огромное влияние на это оказывают изменения мира в целом, вызванные и Индустрией 4.0, и цифровизацией, и потребностью бизнеса в уже не новых, а новейших компетенциях, навыках и профессиях. С целью привлечения лучших талантов компаниям, которые стремятся развить и укрепить свое лидерство, необходимо кардинально трансформировать формы и методы работы с персоналом. Основной тренд при этом — построение человекоцентричной системы, ориентированной уже не просто на сотрудника, а на человека как индивидуума, личность и профессионала.

Безусловно, пандемия стала катализатором всех этих изменений, а умение организаций внедрять гибкие модели управления, инновационные технологии и новые инструменты стало настоящим рецептом устойчивого развития.

В таких условиях HR как функция должна не только быть партнером бизнеса, но и стать драйвером изменений, улучшений и инновационных подходов для создания необходимых организационных возможностей и формирования команды лидеров и профессионалов.

Без инновационного подхода HR-команды в работе с людьми, умения внедрять изменения быстро и максимально эффективно c учетом требований бизнеса «битву за таланты» сегодня выиграть крайне сложно, даже невозможно.

— Цифровые технологии стали уже образом жизни, за минувший год мы сделали скачок в освоении и проникновении технологий, равный в обычной, докоронавирусной жизни пяти годам. Насколько серьезно пандемия повлияла на вашу работу? Как пришлось адаптироваться к новой реальности?

— Пандемия внесла существенные коррективы в работу ERG. 60-тысячный коллектив в кратчайшие сроки перестроился на совершенно новый формат работы в условиях внедрения беспрецедентных мер безопасности. Одновременно практически весь административный персонал был переведен на дистанционный формат работы. Командная работа на всех уровнях помогла нам преодолеть сложнейший период. «Вместе Мы выдERGим» — таким стал девиз евразийцев в 2020 году. И у нас получилось.

— По данным Bersin & Associates, компании, которые имеют проработанную стратегию в области управления талантами, генерируют на 26% больше прибыли, чем конкуренты. Какие цели перед собой ставит стратегия по управлению талантами ERG?

— Функциональная стратегия в части управления талантами обеспечивает достижение долгосрочных стратегических целей компании и включает планирование ресурсов, стратегию по привлечению, развитию, удержанию компетентных сотрудников, а также инструменты для достижения поставленных целей. Наша цель — построить систему своевременного обеспечения бизнеса всеми необходимыми компетенциями, войти в топ-10 лучших работодателей мирового горно-металлургического комплекса, сформировать конкурентное EVP, раскрыть потенциал каждого сотрудника, предоставив возможности профессионального и личностного развития.

— Какую роль в реализации стратегии управления талантами играет цифровизация?

— Цифровизация — это залог успеха и жизненная необходимость. Причем не в отдаленном будущем, а уже сегодня, здесь и сейчас.

На рынок труда приходит новое поколение, а уже в ближайшие пять-десять лет поколения Z и Alfa станут преобладать и доминировать, а для них, как уже очевидно всем, основным языком общения и жизни является язык digital.





В ERG на сегодняшний день уже внедрено большое количество передовых цифровых инструментов как готовых рыночных решений, так и продуктов собственной разработки. Все решения для управления талантами мы планируем объединить в единую цифровую экосистему ERG Digital Universe, потому что для нас это целая вселенная, которая будет дополняться новыми открывающимися нами планетами и звездами.

— Какие инструменты будут реализованы в рамках ERG Digital Universe?

— Вся система Digital Universe объединит в себе набор всех инструментов по всем процессам HR. В прошлом году мы приступили к реализации проекта по разработке платформы ERG Talent и корпоративного университета ERG Digital University. Наиболее приоритетным направлением стратегии управления талантами в ERG сегодня является развитие. Как приверженцы концепции lifelong-learning, мы понимаем важность непрерывного образования. Непрерывное обучение и развитие персонала является залогом устойчивости компании. Сегодня обучение и развитие персонала требует масштабной трансформации и внедрения инновационных форматов обучения и новых технологий: необходима интерактивная и в то же время клиентоориентированная e-learning платформа. Поэтому центральным элементом экосистемы развития талантов станет ERG Digital University — профессиональная образовательная среда для развития технологического лидерства, самореализации и обмена опытом сотрудниками ERG. В дальнейшем мы планируем внедрить систему планирования компетенций и формирования индивидуальных карьерных траекторий для каждого сотрудника, геймификацию — важные мотивационные элементы для будущих поколений.

— На рынке представлено немало решений в области обучения и развития персонала. Почему выбрали Univertus? На каком этапе внедрения вы находитесь?

— Реализация нашего проекта требует синергии IT-системы, контента и экспертизы. В части контента и экспертизы ERG работает в партнерстве с МИСиС. С одной стороны, это один из лучших профильных вузов мира, а с другой — один из лидеров онлайн-образования с передовой экспертизой в важных для нашего бизнеса направлениях и специализациях горной металлургии. В рамках партнерства мы внедряем Univertus — интеллектуальную систему управления и развития персонала.

Как устроена система Univertus Читать далее

Сегодня внедрена пилотная версия системы ERG Talent (решение Univertus) с функционалом оценки результативности и постановки целей КПД и OKR (командные цели и результаты). В 2020 году в системе была проведена оценка 5,4 тыс. сотрудников, а в 2021 году уже 7,5 тыс. сотрудников до уровня начальников цехов и участков устанавливают свои цели в системе. Следующий этап — масштабирование этих модулей на все подразделения группы и внедрение новых модулей системы. По предварительным планам полностью на всех уровнях система должна быть внедрена до конца 2022 года, и тогда система позволит формировать полный цифровой след 100% сотрудников.

— Кстати, о цифровом следе. С какой целью вы планируете использовать данные о сотрудниках?

— Цифровой след сотрудника — это один из самых важных результатов внедрения системы. Он обеспечит базу данных и фактов, позволяющих проанализировать сценарии развития карьеры персонала, прогнозировать возможную утечку кадров, определить приоритетные направления работы с персоналом в целом и с конкретным сотрудником в частности. На основании данных мы сможем сфокусироваться на развитии и удержании персонала. Помимо очевидной выгоды для компании цифровой след имеет важное значение для самих сотрудников, так как позволит в режиме онлайн отслеживать свой прогресс, понимать свои зоны развития, строить индивидуальную карьерную траекторию. Это и есть логика построения человекоцентричной системы.

Мы уже сегодня находимся на пороге времени, когда умение HR-функции прогнозировать в том числе поведение, настроение и удовлетворенность сотрудника, точно оценить уровень вовлеченности позволит проактивно принимать меры, внедрять изменения, искать новые инструменты и создавать условия для счастья и эффективности сотрудников. Ведь каким бы ни был бизнес, главные в нем — люди.

Интервью взял Дмитрий Хлестов