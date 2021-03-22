Яну Непомнящему проверили кандидатский минимум

В финале шахматного онлайн-турнира, проходившего в рамках большой серии чемпиона мира Магнуса Карлсена, российский гроссмейстер Ян Непомнящий сразился с голландцем Анишем Гири. В двух матчах, завершившихся ничейным результатом, выявить сильнейшего не получилось, и борьба перетекла в тай-брейк. На нем Гири, игравший моментами очень остро и рискованно, одержал победу. В следующий раз Ян Непомнящий и Аниш Гири встретятся уже на Кандидатском турнире, который возобновится в апреле и определит участника матча за звание чемпиона мира.

Шахматный онлайн-турнир Magnus Carlsen Invitational стал первым соревнованием в рамках текущей серии, в финал которого смог отобраться российский шахматист. Им стал Ян Непомнящий — один из сильнейших сегодня отечественных гроссмейстеров. В рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE) он занимает четвертое место, а на момент приостановки год назад Кандидатского турнира после первого круга Непомнящий оказался на первой строчке турнирной таблицы вместе с французом Максимом Вашье-Лагравом.

Ценности достижению Яна Непомнящего придает тот факт, что в финал он прорвался по очень сложной сетке. В четвертьфинале он боролся с американским гроссмейстером Хикару Накамурой, который невероятно силен именно в быстрых шахматах. На полуфинальной стадии соперником россиянина стал сам Магнус Карлсен, который, правда, в этом году допускает многовато осечек. Непомнящему удалось разобраться и с ним.

В финале отечественному гроссмейстеру достался голландец Аниш Гири, еще один участник Кандидатского турнира. Оба основных матча они провели на равных. В первый день все четыре партии завершились ничьими, во второй — оппоненты, дважды разойдясь миром, обменялись победами. Причем, Непомнящий перед последней партией, в которой ему предстояло играть за черных, оказался в статусе догоняющего. Выиграть на заказ у него, однако, получилось.

В итоге их противостояние перетекло в тай-брейк, где уже голландец перехватил инициативу. Обе стороны не смогли обойтись без откровенных ошибок. Однако Аниш Гири, который играл предельно рискованно и даже несколько неосторожно, сумел все-таки превзойти Яна Непомнящего.

В следующий раз Гири и Непомнящий — два очень стабильно играющих в этом сезоне гроссмейстера — встретятся в рамках Кандидатского турнира. Он возобновится в Екатеринбурге в апреле. Кроме Аниша Гири, Яна Непомнящего и Максима Вашье-Лаграва, там выступят китайцы Дин Лижэнь и Ван Хао, американец Фабиано Каруана, россияне Александр Грищук и Кирилл Алексеенко.

Екатерина Ремизова