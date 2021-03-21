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В Петербурге задержали подростков на встрече любителей аниме

В лофт-проекте «Этажи» в Петербурге, на аниме-вечеринке, полиция задержала группу подростков.

«ОВД-Инфо» сообщает, что были задержаны не менее 10 человек. Их отвезли в 76-й отдел полиции. Родители подростков пояснили, что к участникам мероприятия подошла некая женщина и попросила их сфотографироваться с радужным флагом. После этого в «Этажи» пришли представители правоохранительных органов. По данным «Ъ», задержанных начали выпускать из отделения.

РБК пишет, что в лофт-проекте «Этажи» поступило обращение граждан, которые пожаловались на мероприятие, «пропагандирующее однополые отношения и субкультуру аниме». Именно администрация лофта и вызвала полицию.

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