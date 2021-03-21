В Петербурге задержали подростков-косплееров из-за флага ЛГБТ

Полиция пришла на мероприятие по косплею в стиле аниме в лофт-проект «Этажи» в Санкт-Петербурге, на котором собрались подростки, сообщает «ОВД-инфо». По данным правозащитной организации, было задержано не менее десяти человек. Они якобы пропагандировали ЛГБТ-ценности.

О сложившейся ситуации первым сообщил житель Петербурга Алексей Куприянов. Ему позвонила знакомая, у которой среди задержанных была 12-летняя дочь. Как сообщает «ОВД-инфо» со слов родителей, к участникам мероприятия подошла некая женщина и попросила их сфотографироваться с радужным флагом, после чего приехала полиция.

Сейчас подростков стали отпускать из отдела. Там находятся два адвоката «ОВД-инфо». Родственники также сообщали организации, что с несовершеннолетними провели беседу в отсутствие законных представителей. В управлении информации МВД по Петербургу и области не смогли дать оперативный комментарий “Ъ”.

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург