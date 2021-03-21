Кинозалы компенсируют потери

Владельцы кинотеатров ищут новые способы заработать. Как сообщили “Ъ FM” участники индустрии, спрос на их услуги восстанавливается, однако, ограничения по рассадке стоят бизнесу десятков миллионов рублей. На этом фоне некоторые сети стали сдавать залы в аренду геймерам. А Минкульт, сообщает “Ъ”, подготовил законопроект, который позволит кинотеатрам устанавливать собственные правила посещения. Тему продолжит Сергей Гусев.

В январе кинотеатрам хватало поводов для оптимизма: в праздники вышли громкие релизы и даже с ограниченной рассадкой заработки лишь на четверть отстали от прошлогодних. Но проблем это не решило.

На начало марта убытки кинобизнеса оценивались в 156 млн руб.

Эти цифры могли быть меньше, если бы не слишком медленное снятие ограничений по продаже билетов, отмечает владелец объединенной сети кинотеатров «Синема Парк», «Формула Кино» и «Кино Окко» Алексей Васясин: «В Краснодарском крае поговаривают о том, чтобы сделать 50%, но при этом оставляют социальную дистанцию в 1,5 метра. И снова мы упремся в те 30%, которые есть на данный момент. Москва — это 30% всего бокс-офиса страны. Если объективно, нужно уже делать 100%-ю возможность социальной дистанции в одно кресло».

Сократить убытки пытаются за счет новой аудитории. Так, кинотеатры в Южной Корее и США в пандемию решили сдавать кинозалы в аренду геймерам. И, как пишет BBC, услуга сразу нашла свою аудиторию — мужчин 30 – 40 лет.

Теперь тренд осваивают и в России. Залы сети «Каро», в частности, одновременно могут вместить почти 50 игроков. Цена за два часа аренды, в зависимости от дня недели, составит от 12 до 15 тыс. руб.

Но геймеры платить не торопятся, ведь все оборудование для игры нужно будет принести самостоятельно. А компьютерные клубы давно предлагают vip-комнаты с большим экраном по гораздо более доступным ценам, отмечает директор фестиваля «Стримфест» Михаил Лисецкий: «Подключение, коммутация будет на стороне пользователя, видимо. Компьютер он не принесет, а, скорее всего, принесет игровую консоль. И даже с учетом, что он проиграл уровень, передал консоль другу — это компании до семи человек. А если в кинотеатрах делать встречи со стримерами? Стример может находиться перед экраном, но как раз зал и будет его онлайн-аудиторией, которая придет на него смотреть и при этом как-то с ним взаимодействовать, чуть ли не руками голосовать, что делать. Этот формат предполагает большее количество людей и, действительно, заполнение зала».

Показом фильмов кинотеатры не ограничиваются давно и показывают все: от футбольных матчей и оперы в прямом эфире до премьер сериалов. Но за несколько лет такая практика так и не стала массовой. Все потому что даже не самый громкий фильм гарантирует кратно большую выручку, продолжает Алексей Васясин: «Это пятая часть в лучше случае. Бизнес делается на блокбастерах, бои Хабиба в кинотеатрах собираются аншлаг, то же самое с Английской премьер-лигой, бизнес-форумы, артхаусное кино. Но ты не можешь на этих сеансах сделать миллион, а на “Пиратах Карибского моря” можешь».

Это не значит, что альтернативного контента в кино не станет больше. На смену большим мультиплексам в торговых центрах придут небольшие залы в спальных районах города, и там афишу смогут уже целиком формировать сами зрители, отмечает председатель совета Ассоциация владельцев кинотеатров Олег Березин: «Рынок больших массовых кинотеатров за МКАДом достаточно насыщен.

А когда в больших городах появились целые кварталы с 25-этажными домами, возникла потребность в районных форматах кинотеатров, куда люди ходят в тапочках.

Скорее всего, они будут развиваться вместе с услугами кино по заказу, то есть не кинотеатр формирует афишу, а сам зритель выбирает, что он хочет посмотреть».

Куда ближе к воплощению другая концепция. По данным “Ъ”, посетителям кинотеатров могут запретить проходить в залы со своей едой. Такие полномочия в числе прочего предусматривает новый законопроект Минкульта. Два года назад, когда идея только обсуждалась, кинобизнес жаловался, что недополучает 10% прибыли с продажи закусок. Но сейчас идти на такие радикальные запреты слишком рискованно, считает главный редактор журнала «Бюллетень кинопрокатчика» Александр Нечаев: «Как кинотеатры будут это контролировать? Поставят возле каждого зала дополнительного сотрудника, который будет досматривать рюкзаки и сумки? Это чревато дополнительными тратами. Правовые основания этого тоже довольно зыбкие. Можно просто на негативе, который возникнет, лишиться потенциальной аудитории, которая заслышав о том, что в кинотеатрах теперь “шмонают”, просто не дойдет до них».

Голливудские студии тем временем продолжают откладывать релизы. На осень перенеслись, к примеру, марвеловский блокбастер про Венома с Томом Харди, приквел «Клана Сопрано» «Множественные святые Ньюарка» и заключительный фильм бондианы «Не время умирать».

Елизавета Скобцова